Савелий Лузин — чемпион России по плаванию 2026 года на дистанции 800 м вольным стилем

Пловец Савелий Лузин стал победителем чемпионата России на короткой воде — 2026 на дистанции 800 м вольным стилем. Он показал время 7.36,39.

Серебро выиграл Иван Моргун, преодолевший дистанцию за 7.37,48. Тройку призёров замкнул Роман Котов (7.37,50).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде — 2026. Санкт-Петербург. Мужчины, 800 м вольным стилем

Савелий Лузин — 7.36,39. Иван Моргун — 7.37,48. Роман Котов — 7.37,50.

Чемпионат России в 25-метровом бассейне проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября. Соревнования являются отборочными на чемпионат мира на короткой воде — 2026, который пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря.