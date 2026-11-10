Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина объяснила, почему не ведёт соцсети

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, почему не хочет активно развивать социальные сети.

– Алия, нас поразило число людей в интернете, которые пишут о вас положительные комментарии. Люди вас помнят, несмотря на то что вы больше не на виду. Но при этом вы не сидите в социальных сетях. Как так? Вас там фанаты ждут!

– (Смеётся.) Как-то мне не заходят социальные сети. Плюс у меня ещё такой образ жизни. Я не умею делать контент из ничего, а вряд ли людей заинтересует моя рутина. У меня и нет сильного желания двигаться в этом направлении, хотя периодически открываю соцсети и задумываюсь, что можно было бы показывать свою жизнь, – сказала Мустафина «Чемпионату».