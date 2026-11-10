«Мне повезло, в отличие от многих». Олимпийская чемпионка Мустафина — о своих победах

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о своих спортивных заслугах.

– У вас много побед, но при этом есть ощущение недосказанности в спорте?

– Часто говорят, что после ухода из спорта человек задумывается о том, где бы он ещё мог показать себя. У меня такого нет. Всё, что сделала, я имею, а что не свершилось – значит, и не нужно было!

– В 2017-м вы говорили, что пока ничего не добились в жизни, а спорт не вся жизнь. Спустя годы пришло понимание своих заслуг?

– Конечно, большая часть моей жизни прошла не просто так. Получилось чего-то достичь. Мне повезло, в отличие от многих.

– Почему называете это везением? Ведь всё это дело ваших рук, упорных тренировок. Разве нет?

– Без везения точно ничего не бывает, а на результат влияет абсолютно всё, множество факторов, каждый человек на моём пути. Если хотя бы что-то из этого убрать, то, может быть, я бы и не добилась того, что имею, – сказала Мустафина «Чемпионату».