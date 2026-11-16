Сборная Уэльса по регби впервые за 73 года обыграла Новую Зеландию

14 ноября в рамках чемпионата наций – 2026 по регби на стадионе «Миллениум» в Кардиффе сборная Уэльса обыграла команду Новой Зеландии со счётом 35:28. Валлийцы прервали серию из 34 поражений в матчах с «Олл Блэкс», длившуюся 73 года.

Валлийцы набрали первые очки во встрече 5-го тура уже через минуту после начала игры, но к перерыву новозеландцы сравняли счёт – 21:21. Однако во втором тайме хозяева занесли ещё две попытки и добыли победу. Уэльс впервые в истории занёс пять попыток в ворота Новой Зеландии.

В предыдущий раз команда Уэльса побеждала Новую Зеландию 19 декабря 1953 года. Тот матч завершился со счётом 13:8.

После пяти туров Уэльс занимает четвёртое место в таблице Северного полушария. Новая Зеландия лидирует в зачёте Южного полушария. До завершения группового этапа остался один тур. В плей-офф чемпионата наций выходят по четыре лучшие команды каждого полушария.