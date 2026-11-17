Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что Европейская федерация гандбола (ЕГФ) разрабатывает схему отбора для женской сборной России, которая позволит россиянкам бороться за место на чемпионате Европы – 2028.

«Получил сегодня письмо от руководства Европейской федерации гандбола с разъяснениями перспектив возвращения российских национальных команд на международную арену. Главное: возможность участия женской сборной России в чемпионате Европы – 2028 года остаётся открытой. Более того, ЕГФ уже разработала схему отбора, которая позволит нашим девушкам побороться за путёвку на турнир. Предложение вынесут на утверждение исполкома федерации на ближайшем заседании в Катовице. Пока это не допуск и не гарантия возвращения. Но уже конкретный вопрос, конкретный турнир и работа над механизмом участия.

В письме ЕГФ отдельно подчёркивает: членство Федерации гандбола России не приостанавливалось, каналы общения всё это время оставались открытыми. Мы по-прежнему часть европейской гандбольной семьи. Хочется, чтобы следующим шагом стало полноценное возвращение на площадку. Работу продолжаем. Дорожная карта ясна: чемпионат мира, квалификация на Олимпиаду. А там и до победы на Играх-2028 недалеко. Свет в конце тоннеля отчётливо виден!» – написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.