Женская и мужская сборные России по шахматам выиграли Открытый чемпионат Азии — 2026

Мужская и женская сборные России по шахматам выиграли Открытый турнир на командном чемпионате Азии — 2026 в Абу-Даби.

Женщины досрочно заняли первое место, набрав 13 матчевых очков. Серебро – у команды Китая (11 очков). Тройку призёров замкнули шахматистки из Казахстана (10). В составе сборной России выступали Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева.

Мужская команда обеспечила себе победу в последнем туре, обыграв сборную ОАЭ и набрав 16 матчевых очков. Второе и третье места заняли шахматисты из Индии и Китая соответственно. Россию представляли Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский.