Карлсен не сыграл классические партии с Асаубаевой, так как уже выиграл матч

Норвежский шахматист Магнус Карлсен не вышел на классические партии с Бибисарой Асаубаевой.

По словам норвежца, он уже обеспечил себе победу в общем зачёте матча. На его счету три победы в блиц-партиях, две победы в рапиде, а ещё одна партия в блиц завершилась вничью. Даже два поражения в классическом контроле времени не изменили бы итоговый результат противостояния.

«Насколько я понимаю, матч завершён, и единственное последствие неявки — поражение в совершенно ничего не значащей партии. Если матч окончен, значит, он окончен. В таком случае, если вы всё же играете дополнительные партии, они не идут в рейтинг. Так было всегда. Ну если они считают здесь иначе… ОК. Моё решение таково», — приводит слова Карлсена источник.

Ранее Карлсен также отмечал, что не видит смысла доигрывать матч. «Мне ещё классическую партию играть? Нет, пожалуй, я не приду», — заявлял шахматист.

В текущем сезоне норвежец продолжает активно участвовать в коммерческих и выставочных турнирах.