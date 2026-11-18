Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков рассказал о планах федерации на предстоящий чемпионат мира на короткой воде в Китае.

– Какие у федерации цели на чемпионат мира?

– Медальный план озвучивать не будем. Сейчас происходит пересмотр всех ценностей за последние пять лет, в том числе и у спортсменов. На них лежит высокая ответственность, потому что чемпионат мира за полтора года до Олимпиады уже не проходящий, а действительно просмотровый. После него мы сможем анализировать и делать какие-либо выводы по состоянию команды. Мы должны это делать максимально оперативно, потому что времени до Олимпийских игр уже вообще не осталось. Если все думают, что полтора года – это много, то нет, это не так. Как спортсмен и теперь уже функционер, могу сказать, что это уже буквально завтра. Потому здесь нет шансов на промах, ведь у спортсменов только одна попытка и одна спортивная жизнь.

Мы все в ожидании, что наш флаг будет развеваться, а наш гимн будет играть. Хочется верить, что мы будем лицезреть наших звёзд не только на пьедестале. Надеюсь, они будут инициировать и новые рекорды России, Европы и мира, — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.