Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что возвращается в спорт спустя два года. Об этом спортсменка сообщила на личной странице в одной из социальных сетей.

«Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И всё это время мне очень хотелось сказать: «I'll be back!» («Я вернусь!»). Но я решила ещё немного подержать эту новость при себе.

И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало? Увидимся в Орлеане, Франция!» — написала Харлан.