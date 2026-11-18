Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков называл спортсменов, удививших его во время чемпионата России — 2026 по плаванию на короткой воде

– Кто вас особенно удивил?

– Молодые дарования. Как видим, уже не просто наступают, а выходят на передовые позиции. В их числе Егор Прошин, который удивил на 100 метрах вольным стилем. Он взорвал, можно так сказать, российский спринт и подвинул всех тех старожилов, которые думали, что уже застолбили за собой место.

Выступление Егора на первенстве Европы было первым звоночком. И вот теперь он уверенно, для многих неожиданно, выиграл 100-метровку здесь. Мне нравится, что не побоялся конкурировать с лучшими спринтерами страны. Он также подтвердил свой статус на 50 м вольным стилем, а это уже показывает, что он становится стабильным, в том числе психологически.

Также у нас есть София Молчанова, которая на удивление всех и меня в том числе, провела замечательный чемпионат. Девочке всего 15 лет, и она буквально недавно соревновалась на уровне «Весёлого дельфина» и первенства России. А теперь впервые становится чемпионкой страны, причём с очень достойным результатом – 2.05. Это классные секунды в 15 лет! – сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.