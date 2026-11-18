Чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе Николай Монов продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России по греко-римской борьбе. Об этом сообщил председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

— Год назад вы говорили, что Николай Монов будет руководить командой год. В новом сезоне он продолжит работу?

— Несмотря на неудовлетворительный результат, Николаю Монову нужно дать время. Он знает обо всех проблемах, анализирует и делает всё, чтобы команда побеждала. Убеждён, что результаты придут. Проблемы не замалчиваются, видение есть, а тренерский состав сборной будем усиливать.

Одна из главных проблем — регионы. На местах, в домашних условиях, должны быть созданы все условия для лидеров сборной, и все должны быть максимально задействованы в решении задач, которые определяет главный тренер, — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.