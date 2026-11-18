Российский пловец Кирилл Пригода оценил кандидатуру Егора Корнева на роль капитана сборной России на время чемпионата мира – 2026 по плаванию на короткой воде. Соревнования пройдут с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.

«Надо понимать, что у нас всё-таки индивидуальный вид спорта, однако определённое доминирование каких-то спортсменов всегда присутствовало и будет присутствовать. Кандидатуру Егора на роль капитана сборной абсолютно поддерживаю. Он действительно на протяжении этого сезона показывал стабильно высокие результаты, гарантировал определённые успехи в административном плане. Его капитанство абсолютно объективно.

Лидер ли он по духу — покажет время. Один раз нагрузку на себя можно взять, но ценнее тот человек, который держит её стабильно. Это проверка временем, посмотрим. Считаю, Егор вполне может с этим справиться, но это будет непросто», — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.