Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили исключил участие российских борцов на турнирах лиги RAF, пока те находятся в расположении сборной. В межсезонье выступления возможны, однако должны согласовываться с федерацией.

— Самое обсуждаемое среди болельщиков — это выступление россиян в лиге RAF. Не будут ли применяться санкции к борцам, выступающим в этой лиге?

— По этому вопросу свою позицию чётко обозначил [Хаджимурат] Гацалов — в тот момент, когда спортсмен находится в расположении сборной и готовится к календарному старту — его участие исключено. В межсезонье участвовать можно, но это должно согласовываться с тренерским штабом и федерацией. Речь идёт не о конкретной лиге, а в целом про выступления на всех соревнованиях, не входящих в календарь подготовки команды, — приводит слова Мамиашвили пресс-служба федерации.