Светлана Абрамова покинула пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА приняла заявление Светланы Абрамовой об отставке по собственному желанию с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Решение было принято по итогам консультаций.

ВФЛА благодарит Светлану Абрамову за сотрудничество. Она занимала должность главного тренера с ноября 2025 года.

Запущен процесс согласования кандидатов на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике — о результатах будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.