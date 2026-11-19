Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода высказался о возвращении флага и гимна сборной России.

«Всё очень сдержанно, эйфории нет. Все понимают, что наличие флага и гимна нисколько не облегчает, но и не усложняет ситуацию. Всё равно всё упирается в результат и в выступление на соревнованиях. А возвращение флага и гимна — полностью заслуга федерации и министерства спорта», — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, World Aquatics снял ограничения с российских спортсменов и разрешил им выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Россияне выступят на чемпионате мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.