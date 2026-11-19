Международная федерация боулинга (IBF) приняла решение о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации боулинга России (ФБР).

«Уважаемые спортсмены и тренеры, уважаемые любители боулинга!

Только сегодня мы получили официальное письмо от IBF о снятии всех ограничений по участию наших и белорусских спортсменов в международных официальных соревнованиях по боулингу! Решение было принято в Мюнхене на совещании исполкома IBF 11.10.2026.

Поздравляю всех с долгожданным решением Международной федерации боулинга! Желаем всем успехов и исполнения желаний!» — говорится в заявлении Федерации боулинга России.

В письме, которое генеральный директор IBF Майкл Сеймур направил в ФБР, сообщил, что организация учла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отмене ограничений в отношении россиян.