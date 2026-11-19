Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода рассказал о своём отношении к азиатской кухне перед чемпионатом мира в Китае, который пройдёт с 1 по 6 декабря.

— Не секрет, что у китайцев есть свои особенности в национальной кухне. Это и приправы, и соусы, и всё остальное. В гостиницах будут максимально придерживаться международных стандартов, но всё равно выезд в новую среду требует привыкания. То же было и год назад в Сингапуре, Малайзии. Привыкали к местным особенностям.

— Вам азиатская кухня близка?

— Вполне. И с родителями с детства, и сейчас с супругой часто пробуем разные национальные кухни. Только до индийской не добрались ещё, но знакомимся. Это и вкусно, и в некой степени даже полезно, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.