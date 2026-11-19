Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин назвал главных соперников для россиян на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Китае в декабре.

«США находятся в сумасшедшей готовности, да и все команды приедут в Китай в боевом составе. Раньше так никогда не делали, но уже предолимпийский сезон — решили готовиться. Штаты впервые в истории провели отбор у себя в стране, чтобы поехать в Китай.

Австралийцы, которые будут принимать следующую Олимпиаду, тоже сильные и хотят создать конкуренцию США у них же дома в 2028 году. Там идёт сумасшедшая работа. Китай — огромная страна, которая тоже заходит в тройку лидеров мирового плавания. Нидерланды, Франция, Италия, Испания и мы — в этой группе стран будет основная борьба. Россия, конечно, в числе лидеров», — сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.