Олимпийская чемпионка Джепчирчир дисквалифицирована на три года за допинг

Олимпийская чемпионка в марафоне кенийка Перес Джепчирчир на три года дисквалифицирована от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Допинг-проба, взятая в августе, показала положительный результат на эритропоэтин.Спортсменка признана виновной и отстранена на три года, срок дисквалификации истечёт 19 октября 2029 года. Все результаты Перес, показанные с 17 июля 2026 года, были аннулированы.

Перес Джепчирчир — олимпийская чемпионка Игр в Токио. Она также является чемпионкой мира 2025 года в марафоне. Спортсменка завоевала первые места на марафонах в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне и Сиднее.