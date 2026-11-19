Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии пускать российских спортсменов в свою страну для участия в международных соревнованиях непоследователен и снижает уровень доверия.

«Что касается нашего телефонного разговора с президентом Финляндии, то действительно партнёры в общих чертах, но всё-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее. Ну а последующие действия, в том числе в сфере спорта, отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, это движение в обратную сторону, это непоследовательность и это снижает уровень доверия», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 19 ноября, состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума прошла трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.