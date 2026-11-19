Президент России Владимир Путин назвал неисполнение решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских спортсменов пренебрежением к нормам спортивного права.

«Что касается неисполнения решений международного суда спортивного — это значит пренебрежение к нормам международного права. В данном случае, к нормам спортивного права. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Ранее CAS обязал ИИХФ допустить хоккейные сборные России к турнирам сезона-2026/2027, но семь европейских федераций объявили о бойкоте матчей. Позднее ИИХФ приняла решение провести молодёжный чемпионат мира 2027 года без России.

Сегодня, 19 ноября, состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума прошла трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.