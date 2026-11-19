Трёхкратный чемпион Европы по плаванию Егор Корнев рассказал, что старается не строить каких-либо ожиданий, так как это плохо влияет на спортсмена.

«У меня принцип — не говорю об ожиданиях от самого себя. Не живу ожиданиями, это очень плохо для спортсмена. Внутри они есть, но я их не оглашаю и стараюсь гнать эти мысли от себя. Это не совсем правильно», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Корнев примет участие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. В заявку российской сборной вошли 43 спортсмена.