Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин поддержал идею передать капитанство трёхкратному чемпиону Европы Егору Корневу.

«Поддерживаю передачу капитанства Егору Корневу. Климент предложил в короткой воде подсветить именно его, а сам Егор готов к этой роли. Двумя руками за. Очень крутая история: два друга, один из которых — исторический капитан сборной России. Сейчас это ещё больше сплотит коллектив.

Короткая вода — не совсем олимпийская вещь. В ней Корнев — лидер. Есть Самусенко, Чикунова, Пригода, но у них по одной дистанции, а у Егора их несколько. Здесь он действительно является лидером и по капитанству, и по скорости плавания», — сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.