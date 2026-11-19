Главный тренер сборной России поддержал передачу капитанства Егору Корневу
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин поддержал идею передать капитанство трёхкратному чемпиону Европы Егору Корневу.
«Поддерживаю передачу капитанства Егору Корневу. Климент предложил в короткой воде подсветить именно его, а сам Егор готов к этой роли. Двумя руками за. Очень крутая история: два друга, один из которых — исторический капитан сборной России. Сейчас это ещё больше сплотит коллектив.
Короткая вода — не совсем олимпийская вещь. В ней Корнев — лидер. Есть Самусенко, Чикунова, Пригода, но у них по одной дистанции, а у Егора их несколько. Здесь он действительно является лидером и по капитанству, и по скорости плавания», — сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.