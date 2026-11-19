Российский гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал предстоящий матч с 16-м чемпионом мира, гроссмейстером Магнусом Карлсеном на пилотном турнире Total World Chess Championship Tour, который проходит в Будапеште, Венгрия. Ранее норвежец отказался от партий в рапиде, заявив, что хочет сыграть только в «быструю классику».

«Честно говоря, я не особо удивлён, потому что это было несколько дней назад. Но ладно, это выбор Магнуса, почему нет? Может, так даже лучше для обоих, потому что меньше партий, и, возможно, это лучше для конца турнира. Но я немного разочарован после блиц-этапа, потому что играл неплохо, но объективно он был сильнее на секундах, на последних ходах, и он заслужил эту победу в блице. Но да, я ожидаю классическую партию, и, думаю, будет интересно. Посмотрим, что получится.

Да, верно, но классическая партия будет очень важной, и у Магнуса будут белые фигуры, так что это дополнительный плюс. Но это просто интересный матч, результат не так критичен, потому что это не за первые места. Если я удержу преимущество – будет здорово, если нет – ничего страшного, жизнь продолжается», – приводит слова Артемьева Total Chess на YouTube.

Сегодня, 19 ноября, шахматисты сыграли четыре партии в блиц, три из которых остались за Карлсеном.