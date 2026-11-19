Российским конькобежцам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Нидерландах

Российские конькобежцы не смогут принять участия в этапе Кубка мира по конькобежному спорту на длинных дистанциях в Херенвене, Нидерланды. Как сообщает NOS, практически всей делегации было отказано в визах. Причина отказа не называется.

Третий этап КМ пройдёт с 4 по 6 декабря. По информации издания, от России на соревнованиях в Херенвене выступит только Даниил Найденышев. Он приедет в страну самостоятельно по французской шенгенской визе.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до участия на международных соревнованиях по конькобежному спорту на длинных дистанциях под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027.