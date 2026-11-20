Карлсен не явился на две партии подряд, но обыграл Артемьева на абсолютном ЧМ-2026

16-й чемпион мира, гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Владислава Артемьева в первом сете на пилотном турнире за звание абсолютного чемпиона мира Total World Chess Championship Tour в Будапеште, Венгрия. При этом Карлсен не явился на две партии в рапиде.

Норвежец и россиянин играют за 17-е место. Шахматисты сыграли четыре партии в блиц, три из которых остались за Карлсеном. Позже он не явился на две партии в рапиде – ему засчитали техническое поражение. В быстрой классике победу одержал Карлсен. Итоговый счёт первого сета – 11:9 в пользу норвежца. Завтра, 20 ноября, будет сыгран второй сет.

Отметим, что Магнус Карлсен в третий раз пропустил партию на этом турнире. 16 и 17 ноября он не пришёл на классику в полуфинале утешительной сетки против Бибисары Асаубаевой.