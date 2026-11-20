Российский гроссмейстер Владислав Артемьев подвёл итоги первого сета на пилотном турнире Total World Chess Championship Tour, который проходит в Будапеште, Венгрия. Артемьев проиграл 16-му чемпиону мира, гроссмейстеру Магнусу Карлсену со счётом 9:11.

«Честно говоря, я очень рад, что этот игровой день закончился, потому что он был очень тяжёлым в каждой партии. У меня было много проблем, никаких позитивных моментов, и мой соперник был намного лучше меня в блице, в «секундах», в классике. Думаю, у меня были какие-то шансы, но он играл сильнее в критических моментах, и у меня также были проблемы со временем. Конечно. И да, это логичный результат. К сожалению, сегодня шансов не было. Так что ладно», – приводит слова Артемьева Chess24.

Шахматисты сыграли четыре партии в блиц, три из которых остались за Карлсеном. На две партии в рапиде он не явился, в быстрой классике норвежец одержал победу. Сегодня, 20 ноября, будет сыгран второй сет.