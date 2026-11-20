Туск: предложение о запрете виз для российских спортсменов внесут в 22-й пакет санкций ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Еврокомиссия планирует включить предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление польского лидера

«Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций. В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменов», — цитирует агентство слова Туска.

При этом он отметил, что на данный момент не уполномочен раскрывать детали документа. Ранее сообщалось, что Брюссель намерен представить новый пакет ограничительных мер до конца ноября, чтобы успеть принять его до завершения текущего года.