Российский пловец Богдан Торопкин высказался об участии в юношеской Олимпиаде.

– Ты нёс флаг на церемонии открытия вместе с Серафимой Фокиной. Что особенно запомнилось?

– О том, что стану знаменосцем, узнал примерно за месяц. Когда пришло время выходить, старался поднять флаг как можно выше, чтобы показать, что Россия сильная.

Церемония была очень красочной, одна из самых впечатляющих, на которых я побывал. Российских флагов на трибунах тоже оказалось очень много. Очень понравилась поддержка сенегальцев. Все были рады видеть Россию, никаких неприятных выкриков не было.

– Не было ли дополнительной ответственности из-за роли знаменосца?

– Нет, особого давления не было. Я приехал делать свою работу, выполнил и уехал. И лидером команды себя не ощущал. Ни на открытии, ни когда начал выигрывать. Я обычный человек, который просто приехал на соревнования и был сосредоточен на том, чтобы хорошо там выступить, — сказал Торопкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.