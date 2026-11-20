Российский пловец Богдан Торопкин высказался о конкуренции на юношеской Олимпиаде.

– На первенстве Европы ты завоевал бронзу в личных заплывах, а в Дакаре сразу два золота и серебро. Так прибавил за это время?

– Не думаю, что дело в каком-то резком росте моих результатов. Просто на первенстве Европы конкуренция была выше. На юношеские Олимпийские игры приехали не все сильнейшие спортсмены, поэтому здесь выступать было немного легче.

Но такие большие старты всё равно очень важны. Они дают опыт, в том числе психологический. Нужно учиться сохранять спокойствие, быть устойчивым к давлению и справляться со своими эмоциями, — сказал Торопкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.