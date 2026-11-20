Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр российский пловец Богдан Торопкин рассказал, что стало для него главным воспоминанием из жизни в Олимпийской деревне.

– Что тебе запомнилось из жизни в Олимпийской деревне?

– Там было место, где спортсмены собирались и обменивались значками своих стран. В свободное время я часто туда приходил. Российские значки пользовались большим спросом: нас было немного, и значков тоже. Я тоже обменивался значками. Привёз домой значки Португалии, Сербии, Китая и Японии, — сказал Торопкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Всего Торопкин завоевал на ЮОИ три медали — две золотые и одну серебряную.