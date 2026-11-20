Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр российский пловец Богдан Торопкин оценил своё выступление на минувших соревнованиях.

– Ты завоевал три медали и по горячим следам оценил своё выступление на тройку. Сейчас, спустя несколько дней, мнение изменилось?

– Немного. Теперь поставил бы себе примерно 3,5 балла из 5. Дело не только в условиях. Я сам допустил банальные ошибки, которые нужно было лучше прорабатывать на тренировках. Прежде всего это старты и повороты. Здесь у меня ещё огромный запас для роста. И хорошо, что он есть.

Тренер оценивает выступление положительно. Он понимает, что жара могла повлиять на психологическое состояние, а это – на качество стартов и поворотов, — сказал Торопкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.