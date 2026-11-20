19 ноября 2026 года в Демонстрационном зале ГУМа на Красной площади объявили победителей IV Национальной премии «Бренд года в России». Спортивный портал «Чемпионат» получил награду в номинации «Лучшее спортивное СМИ».

Эксперты премии отметили охват и динамику аудиторных показателей портала, качество и оперативность контента, а также узнаваемость бренда в спортивном сегменте Рунета. Лидерство подтверждает и рейтинг LiveInternet: в категории «Спорт» портал занимает первое место с долей 37,2% от общего объёма посещений крупнейших спортивных сайтов за неделю, более чем втрое опережая ближайшего конкурента.

«Спортивное медиа сегодня – это не про результаты и турнирные таблицы, а про эмоцию, которую болельщик проживает вместе с командой. Наша задача – быть рядом в этот момент и говорить о спорте честно и по делу. Награда в номинации «Лучшее спортивное СМИ» – признание работы всей команды «Чемпионата». Спасибо организаторам премии и нашим читателям за доверие», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

В этом году на премию поступило рекордное число заявок – свыше 750, что стало максимумом за всю историю конкурса. Победителей определяло экспертное жюри, оценивающее силу и узнаваемость бренда, эффективность маркетинга, результаты в медиаполе и репутацию.

«Бренд года в России» – национальная премия, общественно значимая площадка для поддержки отечественных компаний и брендов, работающих в различных сферах экономической и социальной жизни России.