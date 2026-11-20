Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался по поводу поведения 16-го чемпиона мира, гроссмейстера Магнуса Карлсена на пилотном турнире за звание абсолютного чемпиона мира Total World Chess Championship Tour в Будапеште, Венгрия. Ранее норвежец не явился на две партии в рапиде, которые должен был сыграть с россиянином Владиславом Артемьевым.

«Я считаю, что за это игрока следует исключить из турнира. Потому что, я имею в виду, два дня назад и вчера он уже выиграл матч по счёту, и система подсчёта была такой, и это как раз именно тот вопрос, который я задавал на техническом совещании. Мне сказали: «Нет, нет, ты должен играть каждую партию».

Но, как говорится, правила не для всех. И на сегодняшний день, я имею в виду, человек просто намеренно пропускает последовательность партий – две партии в данном случае, – что означает, что он больше не участвует. В любом случае, я имею в виду, нужна была, не знаю, как сказать, я бы назвал это силой воли со стороны арбитров. Я думаю, они должны были, обязаны были вмешаться…

Это, по сути, проявление, я бы назвал это как минимум неуважением, не говоря уже о большем, не только к коллегам, но и к организаторам, зрителям, да? И это не какой-то местный, не знаю, местный шахматный клуб и не какой-то д