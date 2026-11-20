Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа одержал победу на пилотном турнире за звание абсолютного чемпиона мира Total World Chess Championship Tour в Будапеште, Венгрия. В решающем матче он обыграл нидерландского шахматиста Аниша Гири.

По итогам двух сетов Фируджа вёл со счётом 12:9. Затем соперники сыграли армагеддон. Француз, набравший больше очков за два дня, выбирал цвет в решающей партии. Он выбрал играть чёрными. Согласно правилам армагеддона, ничья считается победой чёрных.

Total World Chess Championship Tour – новый чемпионат мира, основанный норвежской шахматной федерацией и одобренный ФИДЕ. Гроссмейстеры играли в быструю классику (45 минут + 30 секунд с первого хода), блиц и рапид.