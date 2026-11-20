16-й чемпион мира, гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Владислава Артемьева за 17-е место абсолютного чемпиона мира Total World Chess Championship Tour в Будапеште, Венгрия.

В первом сете Карлсен одолел Артемьева с итоговым счётом 11:9. Во втором сете победу одержал россиянин. После блица счёт был 2,5:1,5 в пользу Карлсена. В рапид одну партию сыграли вничью, а вторую выиграл Артемьев, счёт стал 7,5:4,5 в пользу россиянина. На классику Магнус не явился. Итоговый счёт второго сета — 15,5:2,4 в пользу Владислава.

Для выявления победителя Карлсен и Артемьев сыграли тай-брейк — армагеддон. Карлсен выиграл партию чёрными и занял итоговое 17-е место.