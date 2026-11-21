Стали известны даты проведения мужского Кубка мира по регби 2031 года

Всемирная федерация регби (World Rugby) объявила даты проведения Кубка мира по регби среди мужчин 2031 года. Матч открытия состоится в выходные с 3 по 5 октября, а финал запланирован на 14-16 ноября. Точные даты решающих встреч будут объявлены позднее.

«Решение было принято по итогам детальных консультаций с ведущими международными и американскими спортивными организациями, операторами стадионов и регбийным сообществом. Теперь мы можем активизировать переговоры с потенциальными городами-организаторами.

Для американских городов это прекрасная возможность принять у себя одно из крупнейших спортивных событий планеты. Города и владельцы спортивных объектов, участвующие в процессе, осознают огромный потенциал турнира: он способен принести значимую социальную, спортивную и экономическую пользу, укрепить чувство гордости у местных жителей и представить города всему миру», — приводит слова управляющего директора Кубка мира — 2031 Меган Роуз пресс-служба World Rugby.

В течение 2027 года World Rugby завершит оценку городов-претендентов, а окончательный выбор сделает в начале 2028 года.