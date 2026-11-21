Россиянин Иван Чишкала стал обладателем Межконтинентального кубка в составе «Спортинга»

Российский мини-футболист Иван Чишкала в составе лиссабонского «Спортинга» стал победителем Межконтинентального кубка. В финальном матче турнира португальская команда встречалась с испанской «Пальмой».

В решающей игре Чишкала отметился забитым мячом. Его гол помог «Спортингу» одержать победу и впервые в истории клуба завоевать этот престижный трофей.

«Пальма» является одним из грандов испанского и европейского мини-футбола, однако лиссабонцы сумели навязать сопернику свою игру и добиться исторического результата.

Межконтинентальный кубок по мини-футболу — одно из главных клубных соревнований в мире, в котором традиционно встречаются сильнейшие представители европейского и южноамериканского мини-футбола.

Чишкала выступает за «Спортинг» с января 2026 года и за это время успел стать важной частью команды.