38‑летняя американка за время беременности пробежала семь марафонов

Американка Дейрдре Кин в течение 2026 года финишировала на семи марафонских забегах, будучи беременной, информирует New York Post.

38‑летняя жительница Нью‑Йорка за восемь месяцев завершила марафоны серии World Marathon Majors в Токио, Бостоне, Лондоне, Сиднее, Берлине, Чикаго и Нью‑Йорке.

Забег в Нью‑Йорке она провела на 34‑й неделе беременности. Положительный тест на беременность американка получила в апреле, уже после того, как пробежала в Токио, Бостоне и Лондоне.

При этом узнав, что ждёт ребёнка, Кин отказалась от запланированной попытки впервые в жизни выполнить длинную дистанцию триатлона Ironman и пробежать два ультрамарафона в течение года.

Отмечается, что спортсменка консультировалась с акушером‑гинекологом, который разрешил ей бегать, но посоветовал сходить с дистанции при первых признаках мышечных спазмов.