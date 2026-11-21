Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров высказался о победе сборной России на Открытом чемпионате Азии – 2026. Одновременно победили две российские команды – мужская и женская.

– Арсений, в эти дни вся страна радуется небывалому триумфу российских шахматистов, ведь победили сразу две российские сборные – и мужская, и женская. Какой, на твой взгляд, была эта победа – трудной или вcё-таки ожидаемой?

– Это была уверенная победа! Наша команда смотрелась очень сильно. Хотя по ходу соревнований не обошлось без «сюрпризов». Мы знали, что у Индии сильный состав – по рейтингу игроков Индия даже превосходила нашу команду, на чемпионате мы по рейтингу шли вторым номером. Но рейтинг в шахматах в какой-то степени понятие относительное, и было ясно, что всё будет решаться на досках. И вот… идёт этот тур с шахматистами из Индии. Наша команда (Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Арсений Нестеров. – Прим. «Чемпионата») как будто бы выигрывает, за каждой доской перевес на стороне россиян, всё идёт комфортно… И вдруг после одной-единственной грубой ошибки у Даниила матч выходит из-под контроля! Опасный промах, партия идет прахом… К счастью, в последний момент удалось спасти положение, и победа осталась за российской сборной. Но это был очень драматичный момент! В общем-то, в том и специфика командных чемпионатов, что нужно учитывать положение дел на досках у твоих товарищей. Да, я играю свою партию, но один процент моего внимания на