Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла ограничения с российских спортсменов и допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном.

«Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений. Новые правила вступают в силу немедленно.

Поздравляю российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с этим важным решением!» — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

В июле 2025 года организация утвердила политику, позволяющую спортсменам, персоналу и судьям из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.