Российские шорт‑трекистки завоевали бронзу в эстафете на этапе Мирового тура в Сеуле

Женская сборная России по шорт-треку завоевала бронзу в эстафете на 3000 м на этапе Мирового тура в Сеуле, Южная Корея. Спортсменки преодолели дистанцию за 4.13,560.

В состав отечественной команды вошли Фаиля Аймалетдинова, Елена Серёгина, Алёна Крылова и Анастасия Жеганова. Первое место заняла сборная Китая с результатом 4.12,679, второй стала команда Южной Кореи — 4.12,990.

Третий этап Мирового тура по шорт-треку в Сеуле проходит с 20 по 22 ноября. Ранее россияне пропустили соревнования в Ванкувере и Монреале. Отечественные спортсмены соревнуются на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.