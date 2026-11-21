Гандболистка, а ныне главный тренер юниорской женской сборной России Ирина Близнова рассказала, что победа на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро изменила её жизнь.

«После золота в Рио в первую очередь наш вид спорта начали узнавать и показывать по телевизору. И лично мою жизнь это событие тоже изменило. Я была на двух Олимпиадах до Рио, и золото — то, чего мы не могли достичь. А третья всё-таки подарила мне золото. Я поняла, что цель-максимум выполнена», — сказала Близнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В пятницу в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Чудо в Рио», посвящённого 10-летию олимпийской победы российских гандболисток в Рио-де-Жанейро. В истории российского спорта за всё время выступлений в летних Олимпийских играх в командных видах удалось добыть три золота. Два из триумфов случились именно в гандболе.

Одним из самых эмоциональных моментов премьеры стало выступление главного тренера той олимпийской сборной Евгения Трефилова:

«Вы всё-таки доведёте меня до слёз. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал нам на этой Олимпиаде, и прежде всего девушек. По-моему, мы очень много говорим и мало делаем. Ведь победа — это всего миг: залез на пьедестал, встал, слез — собирай манатки. И давай в зал, на стадион. А потом секунда победы. У нас была эта секунда. Я надеюсь, что те люди, которые придут позже, достигнут ещё лучших результатов, чем мы», — сказал Трефилов.

Также на премьере затронули тему будущего поколения и преемственности. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв напомнил, что спустя 10 лет после золотого триумфа на Играх в Рио-2016 Арина Смирнова, дочь капитана олимпийских чемпионок Ирины Близновой, завоевала бронзовые награды ЧМ-2026 в составе юниорской сборной России.

«Этот фильм нужен ещё и для того, чтобы поколение Илларионовой, Стаценко, Михайличенко, Каплиной и других девчонок поверило, что в 2028 году мы не только поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, но и обязательно там будем на пьедестале», — заявил Шишкарёв.