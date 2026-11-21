Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов был переизбран на свой пост во время заседания XVI очередного Съезда Федерации шахмат России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации в официальном телеграм-канале. Филатов был единственным кандидатом на минувших выборах.

«Делегаты XVI очередного Съезда Федерации шахмат России избрали президентом организации на очередной четырёхлетний период действующего президента ФШР Андрея Филатова. Вице-президентами избраны Андрей Гурьев, Александр Жуков, Наталья Комарова и Павел Шинский», — говорится в пресс-релизе.

Филатову 54 года, он занимает свой пост с 2014 года.