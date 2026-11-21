Гандболистка, а ныне главный тренер юниорской женской сборной России Ирина Близнова рассказала, что хотела бы более повышенного внимания к гандболу в России.

«Гандбол в России не обделён вниманием, но всегда хочется большего. Чтобы чаще транслировали, показывали, популяризировали. Но мы все прекрасно понимаем: если нашу сборную допустят, а другие сборные — нет, нас и будут показывать. Будет проделана большая работа, и всё будет хорошо. Гандбол и сейчас популярен, но достоин большего», — сказала Близнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В пятницу, 20 ноября, в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Чудо в Рио», посвящённого 10-летию олимпийской победы российских гандболисток в Рио-де-Жанейро. В истории российского спорта за всё время выступлений в летних Олимпийских играх в командных видах удалось добыть три золота. Две победы случились именно в гандболе.