Чемпионка Олимпийских игр – 2016, ныне главный тренер женской юниорской сборной России по гандболу Ирина Близнова высказалась о перспективах команды на международной арене.

— Шишкарёв считает, что нынешняя сборная России готова быть в числе лидеров на международной арене.

— Девчонки у нас очень сильные, профессионалы своего дела. Я полностью доверяю нашему руководителю — он пророчил нам победу в Рио, и это сбылось. Не имею права ему не доверять.

— Верите, что возвращение случится в ближайшее время?

— Мы уже были на юниорском чемпионате мира, в этом очень большая заслуга Сергея Николаевича Шишкарёва. За что бы этот руководитель ни брался, всегда доводит до конца. Верю в него и знаю, что всё будет хорошо, — сказала Близнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.