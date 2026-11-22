Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа стал победителем пилотного турнира Total Chess World Championship Tour. В финальной встрече он оказался сильнее нидерландского шахматиста Аниша Гири.

Исход финала решился в армагеддоне — дополнительной партии, где белые имеют преимущество во времени. В этой решающей партии Алиреза одержал победу над Гири, завоевав главный трофей соревнований.

В соревнованиях принимали участие и российские шахматисты. Ян Непомнящий по итогам турнира занял седьмое место. Владислав Артемьев финишировал на 18-м месте, не сумев побороться за призовые позиции в заключительных турах.