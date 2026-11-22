Сборная России одержала победу в общем медальном зачёте на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года), который проходил в Ташкенте с 19 по 21 ноября. В активе российской команды четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Золотые медали завоевали Софья Захарова (весовая категория до 48 кг), Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Павел Коловердов (до 73 кг) и Ярослав Бунаков (до 81 кг).

Отмечается, что российские дзюдоисты впервые в истории завоевали четыре золотые медали на одном юниорском чемпионате мира. Спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.

Серебряными призёрами соревнований стали Валерия Козлова (до 52 кг) и Кристина Коновалова (до 78 кг).

Бронзовые награды в свой актив записали Айшат Алиева (до 63 кг), Злата Супруненко (до 78 кг), Кира Сафонова (свыше 78 кг) и Абдула Сулейманов (до 90 кг).