Российские шорт-трекисты взяли серебро в смешанной эстафете на этапе Мирового тура в Сеуле

Сборная России завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку, который проходит в Сеуле, Южная Корея, с 21 по 22 ноября. Россияне показали результат в 2 минуты 37,895 секунды.

В состав команды вошли ️Елена Серегина, Фаиля Аймалетдинова, Константин Ивлиев и Владимир Балбеков.

Победителями соревнований стали спортсмены из Нидерландов – они показали результат 2.37,610. Бронзу забрали представители Китая (2.38,069).

Мировой тур по шорт-треку проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Российские спортсмены выступают на турнире в Сеуле в нейтральном статусе.