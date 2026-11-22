Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Японии

Женская сборная России завоевала золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Обихиро, Япония. Россиянки показали результат 2.58,30. В состав команды вошли Ирина Сальникова, Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.

Вторыми стали представительницы Нидерландов, отстав от лидеров на 1,50. Тройку призёров замкнули китаянки (+1,85).

Этап Кубка мира в Японии завершится 22 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире в Обихиро в нейтральном статусе.

Ранее сборная России завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку, который проходит в Сеуле, Южная Корея.